Von Betrügern belastet, doch 32-Jähriger will kein Komplize sein

Die Betrugsmasche ist mittlerweile wohlbekannt – und doch finden die Täter nach wie vor Opfer, die ihnen auf den Leim gehen. So geschehen im Mai 2022 in Trumau (Bezirk Baden). Weil sich Betrüger per Telefon als Polizisten ausgaben und einen Pensionisten vor einer vermeintlichen Einbruchsserie in seiner Nachbarschaft warnten, übergab ihnen dieser 90.000 Euro in bar.

Die Summe wurde von einem falschen Beamten abgeholt. Dem Opfer war erzählt worden, man würde das Bargeld zu seinem Schutz an sich nehmen, um es vor den angeblichen Einbrechern in Sicherheit zu bringen.