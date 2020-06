Vom Luxus- zum Nutztier

Reiten ist etwas für kleine Mädchen und reiche Leute. Auf Pauschalaussagen wie diese reagiert Sissy Max-Theurer gelassen mit: "Stimmt nicht." Die Olympiasiegerin und Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbands (OEPS) lebt in einem Schloss samt Gestüt in Kematen an der Krems, hat 20 Pferde und 15 Hunde, eine international erfolgreiche Turnierreiterin zur Tochter und selbst eine Olympia-Goldmedaille zu Hause. Angefangen hat aber auch sie bescheiden mit einem Pferd, eingestellt bei einem Bauern.

400.000 Personen in Österreich betreiben auf vielfältige Art Sport mit Pferden. 75 Prozent der 120.000 Pferde sind bei Landwirten eingestellt. Auf sie kommen schwierige Zeiten zu, warnt Max-Theurer. Wegen einer neuen EU-Verordnung ist die Pensionspferdehaltung jetzt mehrwertsteuerpflichtig. Eine Pferdebox, die derzeit zwischen 150 und 300 Euro monatlich kostet, wird abzüglich der Vorsteuer effektiv um zehn Prozent teurer. An sich völlig korrekt, sagt OEPS-Vizepräsident Gerold Dautzenberg, doch ihm kommt es darauf an, was künftig in die Gewerbeordnung fallen soll.