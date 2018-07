Vom Höchstgericht aufs Filmset

An der Filmwelt fasziniert ihn die Abwechslung – „das ist komplett konträr zu meinem Bürojob“, sagt er. Die Funktion als Bereichsleiter für Controlling, Wirtschaft und Budget am VwGH sei zwar auch „sehr spannend“. Aber so eine Filmproduktion ist halt doch was anderes. Die Action am Set, die unterschiedlichen Charaktere, die Maske, die betriebsame Hektik, das Improvisationstalent. „Die Techniker laufen da ja mit Gürteln herum – da ist so viel Werkzeug drauf wie in meiner halben Garage.“ Dank Gleitzeit ist er flexibel genug, um auch kurzfristig zu Castings gehen zu können.

Welcher Aufwand beim Film oft betrieben wird, erfuhr Schmickl unter anderem am Beispiel einer Waschmittelwerbung. Dafür wurde in einer Wiener Lagerhalle ein ganzer Fake-Supermarkt eingerichtet – die Regale voller „Palmex“. Da der Werbespot im Winter über die Bildschirme flimmern sollte, war der Dreh im Hochsommer angesetzt, erinnert sich Schmickl. „Und wir mussten den ganzen Tag in der größten Hitze mit Mantel, Rollkragenpullover, Schal und Handschuhen mit dem Einkaufswagen herumfahren. Ich hab’ derartig geschwitzt, dass ich permanent mit dem Föhn getrocknet werden musste.“

Ein bisschen mehr schauspielern durfte der Beamte auch in einem Imagefilm, der anlässlich der Viva-Markt-Eröffnung auf OMV-Tankstellen gedreht wurde. An der Seite von TV-Köchin Sarah Wiener mimte er den örtlichen Filialleiter. Und auch die Wertgutscheine für besagte Märkte ziert zum Teil Schmickls Konterfei.

Davon abgesehen war er in Werbespots für Billa, Neuroth und Mömax zu sehen. Doch die Komparserie ist Geschichte. „Mit öfteren Engagements wird man wählerischer“, erzählt der Niederösterreicher aus Regelsbrunn im Bezirk Bruck/Leitha.