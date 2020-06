Volle (Wind-)kraft voraus

Am Sonntag hat die Bevölkerung von Traismauer entschieden. "Ja", es soll ein Windkraftprojekt im Ort realisiert werden. 45,2 Prozent der Wahlbeteiligten haben an der Volksbefragung teilgenommen. 65,7 Prozent (1601 Stimmen) der Teilnehmer haben für den Windpark gestimmt, 34,3 Prozent (835 Stimmen) waren dagegen. Bürgermeister Herbert Pfeffer ( SPÖ) ist mit der Wahlbeteiligung zufrieden. "Wir haben zuletzt noch versucht, die Leute für die Volksbefragung zu mobilisieren. Dass das Ergebnis doch so eindeutig ausgefallen ist, hat mich aber überrascht", sagt Pfeffer. Wegen der 835 Gegenstimmen will die Gemeinde weiterhin Gespräche mit den Bürgern führen, kündigte Pfeffer an. Beim Betreiberkonsortium des Windparks, den Firmen WEB Windenergie und Naturkraft Schwarzenbohler zeigt man sich "glücklich" über das "eindeutige Votum" des Volkes.