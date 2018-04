Vösendorf: Wohnungsvergabe war nicht gesetzeskonform

Nun ist es amtlich: Die Vergabe der Gemeindewohnungen in Vösendorf, wie sie seit 2015 durchgeführt wurden, ist unzulässig. Das hat die Gemeindeaufsicht Bürgermeisterin Andrea Stipkovits sowie der Verwaltung in einem Schreiben mitgeteilt.

Wie berichtet, hatte die Vergabe der gemeindeeigenen Wohnungen in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Nicht nur stand Bürgermeisterin Stipkovits in der Kritik, da sie sich aufgrund eines persönlichen Notfalls selbst eine Wohnung zugesprochen hatte, sondern tauchte auch die Frage auf, ob die generelle Vergabe rechtens war. Denn 2015 wurde im Gemeinderat mit Zustimmung aller Fraktionen beschlossen, dass die Ortschefin die Wohnungen nach Empfehlung des Wohnungsausschusses direkt vergeben konnte. Der Gemeinderat sei darüber lediglich informiert worden, sagt der ÖVP-Gemeinderat Hannes Koza.

Die Gemeinde wandte sich also mit der Frage der Rechtmäßigkeit an die Aufsichtsbehörde, die Antwort traf am Mittwoch ein. Und sie ist eindeutig. Der einstimmige Beschluss mit dem die Zuständigkeit des Gemeinderates zum Abschluss von Bestandsverträgen auf alle Fraktionen und die Bürgermeisterin übertragen wurde, sei „nicht gesetzeskonform“, heißt es in dem Schreiben. Die „alsbaldige Aufhebung des Beschlusses“ durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Vösendorf sei dringend geboten.

Die ÖVP fühlt sich mit der Stellungnahme nun bestätigt. „Die Gemeindeaufsicht hat klar im Interesse der Bürger und gegen die intransparente Wohnungsvergabe der SPÖ entschieden“, sagt Gemeinderat Hannes Koza. „Es liegt nun an der Bürgermeisterin Rechtssicherheit für die Mieter, zu denen sie ja selbst gehört zu schaffen und die willkürliche Vergabepolitik abzustellen.“

Stipkovits selbst hatte das Schreiben am Mittwoch noch nicht gesehen, sie kündigte eine Stellungnahme an, sobald sie mit der Causa vertraut sei.