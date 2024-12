Vösendorf: Auch Tiere kann man heuer zu Weihnachten beschenken

Und so funktioniert die Christkind-Aktion: Die Website besuchen unter www.christkind-aktion.at, ein Tier aus der Übersicht auswählen und sich registrieren, um per eMail die Wunschliste des Tieres und das passende Geschenk-Etikett zu erhalten. Man kann die Geschenke dann entweder persönlich vorbeibringen, per Post schicken oder direkt im Onlineshop auswählen. Die Übergabe der Geschenke wird dokumentiert, die Freude der Tiere ist in der Christkind-Bildergalerie von Tierschutz Austria mitzuverfolgen.