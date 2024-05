Vösendorf: SPÖ-Vizebürgermeister trat am Mittwoch zurück

Der abgewählter Vösendorfer SPÖ-Vizebürgermeister Alfred Strohmayer ist nach der Wahlschlappe in seiner Gemeinde am Mittwoch zurückgetreten. Dort hatte Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) nach schweren Vorwürfen gegen ihn bei der Gemeinderatswahl am Sonntag 1.385 Vorzugsstimmen erhalten, über 200 mehr als alle Mandatare der geschlagenen SPÖ.