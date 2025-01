Autos in NÖ ausgeräumt: Polizei schnappt Serieneinbrecher

Ermittlungserfolg für die Polizei in Vösendorf im Bezirk Mödling . Die Beamten konnten einen 37-Jährigen ausforschen, der mehrere Autos geplündert haben soll.

Der Mann kletterte in der Nacht von 20. auf den 21. November in Vösendorf über einen Zaun und durchsuchte in weiterer Folge acht unversperrte Autos. Aus drei Fahrzeugen stahl er einen MP3-Player sowie Zulassungsscheine und Fahrzeugschlüssel.

Weiteres Diebesgut bei Hausdurchsuchung gefunden

Die Polizei kam dem Einbrecher, der in Wien lebt, allerdings auf die Schliche. Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten Fahnder weiteres Diebesgut sicherstellen. Zudem entdeckten die Polizisten geringe Mengen diverser Suchtmittel.