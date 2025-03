Angriff vorgetäuscht: Neun Monate bedingt für Vösendorfs Ex-Bürgermeister

Der mittlerweile zurückgetretene Bürgermeister von Vösendorf muss sich am Donnerstagvormittag am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm das Vergehen der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und der falschen Beweisaussage zur Last.

Alles erfunden

Die Sitzung des Vösendorfer Gemeinderates am darauffolgenden Tag fand dann unter Beobachtung durch die Polizei statt. Doch die Ermittlungen der Kriminalpolizei und des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ließen bald Zweifel an der filmreifen Version vom angeblichen Tathergang aufkommen. Die Erhebungen des Staatsschutzes und der Kriminalisten ergaben, dass diese Attacke so nie stattgefunden hatte. Die Rolle Kozas wandelte sich vom mutmaßlichen Opfer zum Beschuldigten.

In die Enge getrieben, machte der ÖVP-Politiker selbst reinen Tisch. In einem öffentlichen Statement gab Koza am 20. Februar zu, den Überfall erfunden zu haben, um sich "in die Opferrolle zu bringen". "In der Hoffnung, dass die persönlichen Angriffe gegen mich und meine Familie damit endlich aufhören“, so der damalige Bürgermeister.