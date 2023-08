Vierlinge mit Pinselohren: Nachwuchs im Weißen Zoo

Der Weiße Zoo in Kernhof bei St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) freut sich über Zuwachs: Erstmals in Österreich sind hier Karakal-Vierlinge zur Welt gekommen.

Diese Raubkatzen, die in Afrika und Asien vorkommen, werden wegen ihres Lebensraumes auch Wüstenluchse genannt.