Vierfache Mutter erstochen: Täter leidet unter Wahnvorstellungen

Jener 37-Jährige, der im Jänner seine 40 Jahre alte Ehefrau mit zahlreichen Messerstichen in Greinsfurth bei Amstetten getötet haben soll, muss sich am kommenden Donnerstag in St. Pölten vor einem Geschworenengericht verantworten.

Einweisung wurde beantragt

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, da der Betroffene einem Gutachten zufolge zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen sein soll. Ein Experte, der den Beschuldigten untersuchte, gab an, dass der mutmaßliche Mörder unter Wahnvorstellungen leidet.