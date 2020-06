Vier Tote bei Fahrzeugabsturz am Prochenberg

Vier Todesopfer hat ein Fahrzeugabsturz in den Ybbstaler Alpen gefordert. "Für unseren Ort eine furchtbare Katastrophe". So kommentiert der Bürgermeister von Ybbsitz, Josef Hofmacher, den den tragischen Unfalltod von zwei Ehepaaren aus der Gemeinde.

Die Senioren waren letzten Angaben zufolge Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit einem Pkw am Prochenberg, dem Ybbsitzer Hausberg, bei der Talfahrt 150 Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Am Sonntag seien die Verunglückten von einem Wanderer gefunden worden, berichtet der erschütterte Bürgermeister am Sonntagnachmittag. Den vier Insassen konnte nicht mehr geholfen werden.