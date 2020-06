Vier Jahre lang feierten in der Lounge viel mehr Gäste als erlaubt

Das lässt Magistratsdirektor Karl Hallbauer nicht auf seinen Leuten sitzen: „Die Betreiber haben schon viel länger gewusst, dass das nicht passt. Außerdem müssen wir Sachverständige anfordern, die der Magistrat selber nicht hat. Da müssen wir einen Termin bekommen.“

Die Behörde habe Ende März auf das Problem hingewiesen und Maßnahmen gefordert. Am 25. April sei der Antrag gestellt worden. Aber fehlende, dringend benötigte Unterlagen seien erst am 22. Mai in der Behörde eingelangt. Die Verhandlung findet am 26. Juni statt.