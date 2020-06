Via Sacra - Im Frühtau zu Wege

Die Via Sacra, die „heilige Straße“, ist der älteste Wallfahrtsweg Österreichs. Die historische Via Sacra führt auf einer Länge von rund 120 Kilometern von Hinterbrühl bei Wien durch den Wienerwald und das Mostviertel nach Mariazell.

Als Alternative zur Via Sacra entstand 1975 der Wiener Wallfahrerweg 06. Dieser verläuft bis Kaumberg nahe der Via Sacra. Dann führt er auf ruhigen Wanderwegen und durch eine landschaftlich überaus schöne Gegend über Unterberg – Rohr im Gebirge – St. Aegyd am Neuwald nach Mariazell. Beide Wege sind seit 2007 neu beschildert, miteinander verbunden und auf ruhigen Straßen und Wanderwegen in verschiedenen Varianten begehbar.

Zertifizierte Gastgeber

Zum Einkehren und Übernachten bieten sich 33 zertifizierte Via Sacra-Gastgeber an. Sie heißen Pilger mit einem Getränk oder einem kleinen Imbiss willkommen, bieten Trockenmöglichkeiten für die Kleidung und stellen ein extra frühes Frühstück bereit. Sie kennen sich an der Via Sacra und dem Wiener Wallfahrerweg 06 bestens aus, sind bei der Routenplanung behilflich und organisieren auf Wunsch den Gepäcktransport oder Taxitransfers.

Einfach buchen

Wer sich ohne großen Organisationsaufwand auf Pilgerreise begeben möchte, wendet sich an Mostviertel Tourismus. Das Team bucht Unterkünfte sowie komplette Packages, auch für Gruppen. Die „Pilger-Arrangements“ inkludieren drei oder vier Übernachtungen mit Frühstück bei Via Sacra-Gastgebern, ausführliche Routenbeschreibungen und Kartenmaterial.

Das Arrangement mit drei Übernachtungen kostet ab 106,– Euro pro Person im Doppelzimmer, mit vier Übernachtungen ab 126,– Euro. Buchbar sind die Packages von April bis Oktober 2012.

Wissenswertes und Tipps

Über alle Details rund um die Via Sacra und den Wiener Wallfahrerweg informieren ein eigener Prospekt und auf www.viasacra.at.