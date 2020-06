Verzweiflungstat aus Angst vorm Pflegeheim

Ich kann es nicht verstehen. Es war keine Rede davon, dass meine Mutter in ein Pflegeheim eingewiesen werden soll." Michael S. aus Ternitz im Bezirk Neunkirchen ist nach dem Mord an seiner 85-jährigen Mutter Walpurga S. fassungslos. Die bereits gebrechliche Pensionistin wurde am Sonntag in ihrer Wohnung von ihrem 79-jährigen Bekannten Alois K. mit einem Schal erdrosselt. Der Täter erhängte sich anschließend im Nebenzimmer mit einem Seil.

Die beiden Senioren kannten einander seit Jahrzehnten, sie waren früher gemeinsam bei der Post beschäftigt. Seit rund zwei Jahren kümmerte sich Alois K. um die alte Frau. Er schlief auch regelmäßig in ihrer Wohnung in Ternitz. Weil der 79-Jährige allerdings selbst sehbehindert und gebrechlich war, hatten beide davor Angst, in ein Pflegeheim eingewiesen zu werden, hieß es beim Landeskriminalamt. „Beide lehnten das ab", sagt Chefinspektor Leopold Etz.