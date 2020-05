Verwirrung um angeblichen Kraftwerksausbau am Kamp

Kräftigen Widerstand gegen die angebliche Kraftwerks-Baupläne in Rosenburg, Bezirk Horn, kündigt der Naturschutzbund Niederösterreich an. Die Organisation befürchtet, dass die EVN die bestehende Anlage kräftig ausbauen will. Von einer um 2,4 Meter höheren Staumauer als bisher ist die Rede, die den bestehenden Rückstau zu einem einen Kilometer langen See machen soll.

EVN-Sprecher Zach zeigt sich verwundert: "Es ist schon richtig, dass wir das 104 Jahre alte Kraftwerk irgendwann in den kommenden zehn oder 15 Jahren revitalisieren müssen. Die Technik ist natürlich veraltet und die Wehr wurde nach dem Hochwasser von 2002 nur notdürftig repariert. Aber meines Wissens gibt es überhaupt keine konkreten Pläne für das Vorhaben. Wenn es dazu kommt, kann man sicher sein, dass wir im Vorfeld die Bevölkerung informieren, ehe wir ein Projekt zur Genehmigung einreichen. Wir konzentrieren uns allerdings derzeit auf die Ybbs", betont Zach.