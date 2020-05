Verwirrspiel um verseuchte Brunnen

Soweit die Vorwürfe gegen GAT. Geht es nach deren Anwalt Alexander Rimser, hat die Firma mit der Sache aber nichts zu tun. Ausführlich erklärt der Umweltrechtsexperte, "wie es gewesen sein muss." Der Rechtsvertreter bestätigt die Vorfälle 2004 und 2009, weist aber strikt zurück, dass dabei Pestizide ausgetreten sind. Freilich: "Es ist für die GAT unmöglich, das zu beweisen." Rimser will die Schuldigen kennen: Bauern und Konkurrenz-Konzerne. Unvorsichtige Landwirte sollen beim Düngen die Wirkstoffe in die umliegenden Felder ausgebracht haben. Verwundernd stellt Rimser außerdem fest, dass der Strafakt bei Marktmitbewerbern aufgetaucht sei. "Da muss es eine undichte Stelle geben. Irgendwer will verhindern, dass die GAT zu einem Global Player in der Branche aufsteigt. Eines ist klar: Die GAT hat niemals illegale Pflanzenschutzmittel in Ebenfurth produziert, sie hat das alles nicht verursacht."