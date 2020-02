Verteidigungsministerin beim Fitness-Check: "Wow, das ist cool"

Große Medienaufläufe stehen in St. Pölten grundsätzlich nicht unbedingt an der Tagesordnung, doch als Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Dienstag die Stellungskommission besuchte, war das Interesse der Journalisten doch enorm.

Geschuldet war der Andrang eher nicht der wichtigen Institution an sich, sondern dem Wickel mit Airbus, der seit Tagen für Schlagzeilen sorgt. "Sie hat sogar die Kampfstiefel angezogen", raunte ein Berichterstatter, als Tanner in knallgrünem Mantel und blauen Stiefeln mit Silberspitzen die Meldung eines Offiziers entgegennahm.