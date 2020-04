Vermeintlicher Waldbrand: Feuerwehr und Flugpolizei im Einsatz

Am frühen Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr Mödling aus, weil Rauchentwicklung im Stadtwald in Richtung Husarentempel gemeldet wurde. Innerhalb weniger Minuten war der Einsatztrupp bereits am Weg. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Beobachtung im Einsatz.

Auf der ersten Etappe im Bereich Richardhof konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Weitere Kontrollfahrten wurden dann von nachrückenden Einsatzfahrzeugen im Bereich des Mödlinger Anningerforstes unternommen. Fünf Fahrzeuge und 20 Feuerwehrleute waren bei den Kontrollen im Einsatz.

Parallel dazu kreiste auch die Flugpolizei über dem Anningerforst. Der Hubschrauber landete dabei auf der Meiereiwiese, die während des Einsatzes teilweise gesperrt wurde.