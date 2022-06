Verletzte, Tote: Immer mehr Unfälle mit E-Bikes in NÖ

Mit mehreren Appellen meldeten sich am Donnerstag SPÖ-Landesvize Franz Schnabl und Brigadier Willy Konrath, Chef der Landesverkehrsabteilung NÖ, zu Wort. „Passen Sie auf sich und die anderen im Straßenverkehr auf“, sagten der Politiker und der Polizist.

Urlaubszeit

Vor allem in Hinblick auf die Urlaubszeit werden auf den Straßen und Radwege wieder mehr Menschen unterwegs sein, das Unfallrisiko sei in den Sommermonaten besonders hoch. „Es gibt Statistiken, die zeigen, dass bei Hitze die Unfallwahrscheinlichkeit um 25 Prozent steigt“, so Konrath.