Lenkerin stürzte in Persenbeug mit Pkw auf alten Bahndamm ab

Weil ein Pkw von der Straße auf die ehemalige Trasse der Donauuferbahn gestürzt war, wurden in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Melk die Rettungsorganisationen alarmiert. Die Feuerwehren Persenbeug und Gottsdorf erhielten um 1.09 Uhr den Einsatzbefehl zu einem T2-Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls mit Menschenrettung.

In der Alarmierung wurde zudem darauf hingewiesen, dass sich noch eine Person im Unfallwagen befinde und Rettung sowie Polizei bereits auf dem Weg zum Einsatzort an der Oberen Bahnzeile seien.

Wagen hatte sich überschlagen

Am Unglücksort zeigte sich, dass eine junge Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren hatte. Das Fahrzeug überschlug sich über eine steile Böschung und kam auf dem Dach auf der ehemaligen Bahntrasse zu liegen.