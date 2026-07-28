Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Lenkerin stürzte in Persenbeug mit Pkw auf alten Bahndamm ab

Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Die Lenkerin musste aus dem Wagen gerettet werden.
Wolfgang Atzenhofer
28.07.2026, 13:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Pkw kam am Dach zu liegen

Weil ein Pkw von der Straße auf die ehemalige Trasse der Donauuferbahn gestürzt war, wurden in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Melk die Rettungsorganisationen alarmiert. Die Feuerwehren Persenbeug und Gottsdorf erhielten um 1.09 Uhr den Einsatzbefehl zu einem T2-Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls mit Menschenrettung.

In der Alarmierung wurde zudem darauf hingewiesen, dass sich noch eine Person im Unfallwagen befinde und Rettung sowie Polizei bereits auf dem Weg zum Einsatzort an der Oberen Bahnzeile seien.

Wagen hatte sich überschlagen

Am Unglücksort zeigte sich, dass eine junge Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren hatte. Das Fahrzeug überschlug sich über eine steile Böschung und kam auf dem Dach auf der ehemaligen Bahntrasse zu liegen.

72-jährige Radfahrerin kollidierte in Gaming mit Pkw und starb

Die verletzte Lenkerin war zum Glück nicht eingeklemmt und konnte ohne hydraulisches Rettungsgerät aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung durch das Team des NEF Persenbeug wurde sie mithilfe von Leitern und einer Korbschleiftrage gesichert über die Böschung gerettet.

Steile Böschung oberhalb des Bahndamms.

Auto überschlug sich über eine steile Böschung. 

 Danach transportierte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Abschließend führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergung durch und stellte den beschädigten Pkw an einer gesicherten Stelle ab.

Melk
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare