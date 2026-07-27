72-jährige Radfahrerin kollidierte in Gaming mit Pkw und starb

Trauer herrscht in Gaming im Bezirk Scheibbs über den Unfalltod einer rührigen Bürgerin und früheren Gemeinderätin. Die Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am späten Sonntagnachmittag gestorben.

Die 72-jährige Seniorbäuerin war gemeinsam mit ihrem Mann (76) auf dem Radweg von Scheibbs Richtung Gaming unterwegs. Dabei musste zwischen Neubruck und Kienberg auch die B25 gequert werden. Die Gamingerin dürfte dabei gegen 16.30 Uhr das Stoppschild und einen herankommenden Pkw übersehen haben, berichtete die Polizei am Montag.