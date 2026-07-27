72-jährige Radfahrerin kollidierte in Gaming mit Pkw und starb
Trauer herrscht in Gaming im Bezirk Scheibbs über den Unfalltod einer rührigen Bürgerin und früheren Gemeinderätin. Die Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am späten Sonntagnachmittag gestorben.
Die 72-jährige Seniorbäuerin war gemeinsam mit ihrem Mann (76) auf dem Radweg von Scheibbs Richtung Gaming unterwegs. Dabei musste zwischen Neubruck und Kienberg auch die B25 gequert werden. Die Gamingerin dürfte dabei gegen 16.30 Uhr das Stoppschild und einen herankommenden Pkw übersehen haben, berichtete die Polizei am Montag.
Die Frau wurde bei der Kollision mit dem Auto, das ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten lenkte, schwer verletzt.
Notarzthubschrauber im Einsatz
Nach der Erstversorgung flog das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 15 das Unfallopfer ins Landesklinikum nach Amstetten, wo die Frau allerdings ihren schweren Verletzungen erlag.
Der Pkw-Lenker und die drei weiteren Insassen waren unverletzt geblieben.
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