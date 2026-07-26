70-Jähriger im Bezirk Lilienfeld mit Gleitschirm abgestürzt

In Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) ist am Samstagnachmittag ein 70-Jähriger mit einem Gleitschirm verunglückt. Der Freizeitsportler wurde von der Bergrettung erstversorgt und in weiterer Folge ins Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Der Einheimische war von der Gemeindealpe gestartet. Nach kurzer Flugzeit verlor der Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fluggerät, verlor rasch an Höhe und stürzte in einen Latschenbereich. Dort verhedderte er sich laut Polizei mit dem Schirm und den Leinen. Zeugen des Vorfalls setzten die Rettungskette in Gang.