Serie von Bränden im Waldviertel fordert 18 Feuerwehren

18 Feuerwehren mussten in den vergangenen Tagen zu mehreren Maschinen- und Flurbränden im Waldviertler Bezirk Waidhofen an der Thaya ausrücken. „In Zeiten extremer Trockenheit und starken Windes ist die Brandgefahr sehr hoch“, warnte das Bezirkskommando am Sonntag. Bereits ein kleiner Funke könne ausreichen, um ein Feuer auszulösen. Innerhalb weniger Augenblicke könnten sich „größere und schwer kontrollierbare Flächenbrände entwickeln“.

Ein gefährlicher Brand entwickelte sich am Sonntagvormittag bei einer Reihenhausanlage in Groß-Siegharts . Ein Holzstoß hatte im Garten Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die Fassade über. Die FF Groß-Siegharts-Stadt stand im erfolgreichen Löscheinsatz.

Beim Mähen eines Feldrains in Ranzles in der Gemeinde Thaya entstand am Freitagnachmittag durch den Kontakt mit einem Stein ein Funke, der in weiterer Folge zwei Felder im Ausmaß von rund einem Hektar in Brand setzte. Die FF Großgerharts, Thaya, Kleingöpfritz und Kleinzwettl löschten das Feuer, ehe es auch auf eine Wiese übergriff. Kurz darauf brannte in Peigarten (Gemeinde Thaya) eine Böschung neben der Straße. Auch hier waren die Helfer der FF Peigarten, Thaya und Oberedlitz rasch zur Stelle, berichtete das Bezirkskommando.

Zwei Brände beim Pressen von Rundballen

In Kleinreichenbach (Gemeinde Windigsteig) geriet am Samstagabend eine Rundballenpresse in Brand. Dem Landwirt gelang es, den Traktor noch rechtzeitig abzuhängen und in Sicherheit zu bringen. Das Feuer griff rasch auf ein Stoppelfeld über und erfasste etwa 500 Quadratmeter. Die FF Kleinreichenbach, Meires-Kottschallings, Rafings-Rafingsberg, Windigsteig, Waldberg-Matzlesschlag und Schwarzenau (Bezirk Zwettl) brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie von zwei Landwirten.