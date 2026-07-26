Feuerwehr-WM: Gold für OÖ, Weltrekord für NÖ

Die FF Bad Mühllacken ist Feuerwehr-Weltmeister 2026. Die Gruppe aus der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) holte am Samstag in Eisenstadt den Titel. Bronze ging an die Vorarlberger Gruppe aus Düns (Bezirk Feldkirch). Bei den Frauen sicherte sich die FF Julbach aus dem Mühlviertler Bezirk Rohrbach den zweiten Platz, berichtete das Landesfeuerwehrkommando Burgenland.

Bad Mühllacken gewann mit einer Zeit von 29:97 Sekunden beim Löschangriff und von 50:87 Sekunden beim Staffellauf. Für die drittplatzierten Dünser lauteten die Werte 28:99 bzw. 53:25 Sekunden.