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Niederösterreich

Tödlicher Unfall in Mödling: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
26.07.2026, 09:56

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Eine Kollision mit einem Pkw im Bezirk Mödling hat am Samstag einen Motorradfahrer das Leben gekostet. Für den 23-jährigen rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Wien kam nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich jede Hilfe zu spät.

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Schauplatz des Unfalls war die L130 im Freilandgebiet von Gruberau in der Gemeinde Wienerwald. Der junge Rumäne war als Dritter und Letzter in einer Motorradgruppe unterwegs gewesen.

Mödling Niederösterreich
Agenturen  | 

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