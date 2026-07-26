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Tödlicher Unfall in Mödling: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw
Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Eine Kollision mit einem Pkw im Bezirk Mödling hat am Samstag einen Motorradfahrer das Leben gekostet. Für den 23-jährigen rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Wien kam nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich jede Hilfe zu spät.
Schauplatz des Unfalls war die L130 im Freilandgebiet von Gruberau in der Gemeinde Wienerwald. Der junge Rumäne war als Dritter und Letzter in einer Motorradgruppe unterwegs gewesen.
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