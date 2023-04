Verkehrsunfall auf A4 brachte Polizei auf die Spur von Einbrechern

Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) im Bezirk Bruck an der Leitha hat die Polizei auf die Spur von Einbrechern geführt. Nach einem Crash wurden Diebesgut, eine CO2-Pistole und Werkzeuge im Wagen von Beschuldigten im Alter von 29 und 37 Jahren entdeckt.

Den beiden Slowaken konnten in der Folge vier Einbruchs- sowie zwei Kennzeichendiebstähle in Niederösterreich zugeordnet werden. Das teils geständige Duo wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.