Verkaufspoker um letzte Kasernen

„Bis dato wurde ein Masterplan erstellt. Als nächster Schritt wird dieser der Stadtgemeinde präsentiert und versucht, künftige Nachnutzungsvarianten zu erarbeiten. Aufbauend darauf kann der Wert der Liegenschaft ermittelt werden“, heißt es von der SIVBEG (Strategische Immobilien-, Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft), die die Immobilien des Heeres verwaltet. Im Zuge der Erstellung des Masterplans wurden auch Bodenproben entnommen. Eine befürchtete Kontaminierung des Areals konnte laut SIVBEG nicht festgestellt werden.

In Wiener Neustadt soll heuer der letzte Teil der Bechtolsheim Kaserne verkauft werden. Eine Neuausschreibung ist derzeit in Vorbereitung, nachdem bei der letzten kein Käufer gefunden werden konnte. Im Frühjahr 2012 wurde ein Teil um 1,8 Millionen Euro verkauft. 2014 soll es auch endlich zu einem Verkauf der Magdeburgkaserne in Klosterneuburg kommen. Die Stadt meldete bereits vor Jahren Interesse an der auf rund acht Millionen Euro geschätzten Immobilie an, mit dem Ziel kommunale Einrichtungen oder Sozialwohnungen anzusiedeln. Weil die militärische Nutzung aber noch bis Ende 2014 geplant ist, bremst die SIVBEG jedoch. Ein Direktverkauf an die Stadt kann nur erfolgen, wenn diese ein öffentliches Interesse glaubhaft darlegen kann. „Wir warten immer noch“, sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Insgesamt wurden durch die SIVBEG bereits 132 Heeresliegenschaften für 229,2 Millionen Euro verkauft.