Kultur statt Vaterunser: Kirche an bekannten Veranstalter verkauft

Die römisch-katholische Kirche befindet sich in Österreich mitten in einem Strukturwandel. Die Zahl der Katholiken ist rückläufig. 4,56 Millionen Menschen bekannten sich zuletzt zum katholischen Glauben – vor zehn Jahren waren es noch mehr als 5,2 Millionen. Das hat auch Auswirkungen auf Gotteshäuser, die teils verwaisen, weshalb immer wieder Kirchen zum Verkauf stehen. Ein Jahr lang hat die Erzdiözese Wien nach einem Käufer für die Kirche in Hirschwang an der Rax gesucht. Nun ist man fündig geworden.

Wenn die Kirche Hirschwang verkauft wird, dann ohne sakrale Gegenstände.

Bekannt durch die Ankerbrotfabrik Wien Wie die Erzdiözese diese Woche bekannt gab, ist die Kirche an einen bekannten Veranstalter und Immobilienentwickler für historische Bauten verkauft worden. Als Sonderprojektentwickler wurde die in Wien ansässige CityLoftArt GmbH im Kulturbereich unter anderem durch die Expedithalle in der Ankerbrotfabrik in Wien bekannt. "Das Spektrum unseres Engagements reicht von der Erhaltung historisch wertvoller Bausubstanz und deren Revitalisierung zugunsten neuer Nutzung über die Produktion aktueller Kunst- und Kulturprojekte bis zur medialen Vermittlung künstlerischer Leistungen aus allen Sparten", heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Die Hirschwanger Kirche und das ehemalige Pfarrhaus werden künftig als Kulturschauplatz RaxworX genutzt. "Eine kleine Kapelle wird auch weiterhin für das persönliche Gebet geöffnet sein“, erklärt die Erzdiözese. Da es aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich war, die Filialkirche und das Pfarrhaus zu erhalten und die Sonntagsgottesdienste zuletzt kaum noch besucht wurden, hatten die Erzdiözese Wien und die Pfarre Edlach seit Sommer 2025 einen Käufer für die Liegenschaft gesucht. Der entsprechende Vertrag wurde vergangene Woche unterzeichnet.

Der neue Eigentümer hat vor, die Kirche als Kultur- und Eventlocation entsprechend zu revitalisieren. "Nach historischen Industriegebäuden ist die Adaptierung dieser Kirche eine besonders schöne Aufgabe für uns“, sagte Geschäftsführer Walter Asmus. Zeitgenössische Kunst Die beiden Gebäude werden saniert und sollen erhalten bleiben. RaxworX soll bereits Ende Juni 2026 eröffnet werden und Veranstaltungen mit zeitgenössischer Kunst - von Ausstellungen über Theater, Tanz und Musik bis zu Literatur - bieten. "Das innovative Konzept für diesen besonderen Raum versteht sich als Ergänzung zum bestehenden, reichen Kulturangebot in der Region Reichenau und Umgebung und will alle Interessierten, vor allem auch jüngere Publikumsschichten ansprechen“, erklärte die künstlerische Leiterin Maria Rennhofer.

Die Pfarrkirche Hirschwang wird zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum