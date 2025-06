Das Wort „Weltsensation“ trifft nur in den wenigsten Fällen zu. In der Fossilienwelt in Stetten (Bezirk Korneuburg) tut es das jedoch gleich mehrfach. Denn was dort in den 1980er-Jahren von Hobbyarchäologen entdeckt und 2005 bei der bis dato größten paläontologischen Grabung in Österreich freigelegt wurde, ist auf diesem Planeten einzigartig.

Mitten im Korneuburger Becken hat sich vor 16,5 Millionen Jahren ein Riff aus den größten Austern gebildet, die jemals existierten. Damals herrschten im Weinviertel tropische Bedingungen, längst ausgestorbene Tierarten tummelten sich in einem Urmeer und in Mangrovenwäldern. Wetterextreme führten dazu, dass die rund 15.000 Austern ertranken – und zu Stein wurden.

Heute liegt an dieser Stelle das größte fossile Austernriff der Welt, das dank der Fossilienwelt seit 2009 besichtigt werden kann. Und dem nicht genug: Im Zuge der Grabungen wurde die größte fossile Perle der Erde entdeckt. Ebenso kann der Schädel eines Langschnauzendelfins, der einst durch das Urmeer schwamm, nur in Korneuburg bestaunt werden.