Johanna Mikl-Leitner kündigt in Grafenegg Buchbinder-Saal an

Alle Jahre wieder mit der Sommernachtsgala in den Sommer starten – es gibt nichts Schöneres“, so NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Mit viel Prominenz ging am Freitag Rudolf Buchbinders Sommernachtsgala in Grafenegg (NÖ) über die Bühne.

Vor exakt 40 Jahren ist Buchbinder selbst zum ersten Mal in der Reitschule Grafenegg aufgetreten. Und dort wird auch ein Rudolf-Buchbinder-Saal eröffnet. „Mit diesem Saal, den wir nächstes Jahr eröffnen, wollen wir ihn für das ehren, was er hier geleistet hat“, sagte Mikl-Leitner. Buchbinder habe Grafenegg zu einem „Festspielort mit internationalem Anspruch“. Auch ORF-Moderatorin Teresa Vogl zeigte sich mehr als begeistert.

„Die Sommernachtsgala in Grafenegg ist für mich jedes Jahr ein absolutes Highlight: Das Ambiente, die Künstlerinnen und Künstler, das Team vor Ort und die Stimmung am Wolkenturm sind einmalig! Und dass Rudolf Buchbinder heuer eines meiner Lieblingsstücke von Schumann spielt, ist ein zusätzliches Geschenk“, sagte sie.

Buchbinder hätte den Ort zu einem internationalen Ort gemacht, meinte Schauspielerin Kristina Sprenger. „Dieses Ambiente hier ist einfach unvergleichlich. Das gibt’s auf der ganzen Welt nicht, dass man klassische Hochkultur in so einer entspannten, naturverbundenen Atmosphäre genießen kann“, sage sie.

Auch dabei: Opernsänger Michael Schade, Innenminister Gerhard Karner, Othmar Karas (Präsident des European Forum Alpbach) und viele mehr.