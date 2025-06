Kultur bei Winzerinnen und Winzern: Konzertreigen zwischen Reben in NÖ

Doch die Not macht bekanntlich auch erfinderisch, und so entwickelte die NÖ Werbung ein gänzlich neues Format. Unter dem Titel „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ wurde in die Weingärten das Landes eingeladen. Zwischen üppigen Reben und unter freiem Himmel spielten Musikerinnen und Musiker auf. Es war eine Win-win-win-Situation: Für die Kulturschaffenden, die Winzer und das Publikum – und dieses blieb dem Format auch nach der Pandemie treu.

„Ich finde, wir sind jetzt dort, wo wir immer hinwollten“, sagte Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung , bei der Präsentation des Programms für das sechste Veranstaltungsjahr. 36 Termine finden in den acht Weinbaugebieten in Niederösterreich statt, und das Angebot ist vielfältiger denn je: Die neuen Kuratoren Tini Trampler und Stephan Sperlich setzen auf eine bunte musikalische Mischung, vom Wiener Lied über Jazz bis hin zu Indie-Pop ist heuer alles vertreten. Nicht zuletzt, um auch ein jüngeres Publikum in die Weingärten zu locken.

Bunte Palette

Mit Zelda Weber ist am 20. Juli im Bio-Weingut Hauerhof 99 in Kritzendorf eine Newcomerin zu Gast. Die Gruppe Pressyes ist FM4-Hörern wohlbekannt; am 2. August sind sie im Weingarten von Hermann Moser in Rohrendorf zu hören – Tanzvibes inklusive. Die Künstlerinnen von Mina Mas kommen hingegen aus dem klassischen Musikbereich, das Duo spielt am 23. August in Prellenkirchen bei Winzerin Dorli Muhr auf. Und der letzte Abend gehört Annika, die beim Weingut Hiedler in Langenlois.

Je nach Veranstaltung sind neben dem Kulturerlebnis auch Aperitif, Weinverkostung, Heurigenjause, Kellerführung oder sogar ein Haubenmenü im Ticketpreis inkludiert. Mehr Infos: https://www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen