Verhaltens-Codex für Wirte

Aus Angst, dass die Stadt ihre Drohung wahr macht und Sperrstunden vorverlegt – was Umsatzeinbrüche zur Folge hätte – boten Innenstadt-Wirte der Kremser Bürgermeisterin bei einem Treffen jetzt an, eine Art „Gastronomie-Leitbild“ zu erarbeiten. Das soll Ruhestörung und Vandalismus weitgehend eindämmen.

Eine im vergangenen Sommer gestartete Initiative von Konditor Thomas Hagmann hat im Vorfeld dazu neuen Schwung in die Bemühungen gebracht, Vandalismus und Lärmbelästigung durch feiernde Gäste in der Innenstadt zu bremsen. Er hatte Fragebögen verteilt und begonnen, konkrete Vorfälle zu dokumentieren. So hatte er die Stadt dazu gebracht, stärkere Polizeiüberwachung anzuordnen. Diese habe zu einer drastischen Zunahme von Strafverfügungen durch Schwerpunktaktionen geführt, gibt die Stadt bekannt.