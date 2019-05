Vergnüglich in Geschichte eintauchen

Selber Duftwasser herstellen, Gesichter bemalen, Mikroskopieren oder zur Schule gehen wie vor 100 Jahren: Wer sich bilden und gleichzeitig ein kleines Abenteuer erleben will, hat dazu kommendes Wochenende die beste Gelegenheit dazu.

Beim Museumsfrühling in Niederösterreich bieten 134 Museen spezielle Aktivitäten und Attraktionen an. Die kann man sowohl in den großen und bekannten Häusern finden, als auch an Adressen, die als Geheimtipps gelten. Die Homepage museumsfruehling.at bietet einen Überblick über alle teilnehmenden Museen, sowie einen praktischen Ausflugsplaner. Hier einige Beispiele:

Spielzeug in Baden

Gleich drei Badener Museen bieten Spezielles: Im Puppen- und Spielzeugmuseum gibt es jeweils um 14.30 Uhr eine Familienführung, im Beethovenhaus präsentiert man Highlights zum berühmten Komponisten und das Rollettmuseum informiert jeweils um 16 Uhr über die Geschichte Badens.

Das „Kurioseum – Science Center“ in Purgstall, Bezirk Scheibbs, lädt am Samstag um 11 Uhr zu einer Science-Show und ab 13.30 Uhr zu einem Robotic-Workshop für Kinder. Am Sonntag um 14 Uhr gibt es einen Sonnenuhrworkshop. Geöffnet ist jeweils von 14 bis 17 Uhr.