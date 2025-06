Verfahren gegen Vösendorfs Ex-Bürgermeister Koza eingestellt

Kozas Gegenoffensive Die Betreiberin eines Lokals im Ort hatte Koza vorgeworfen, private Konsumationen an die Gemeinde weiterverrechnet zu haben. Seitens des Landeskriminalamtes sprach man von einer möglichen Schadenssumme von „ein paar Tausend Euro“. Nach Erhebungen der Exekutive wurde das Verfahren jedoch eingestellt, bestätigt Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, auf KURIER-Nachfrage.

Koza reagiert mit einer Gegenoffensive. Er werde rechtlich gegen die Lokalbetreiberin vorgehen: "Ich lasse mich nicht verleumden. Ich denke auch, dass Vösendorf nicht der richtige Ort für sie ist. Hier ist es nicht üblich, dass Wirte ihre guten Gäste anzeigen.“ Und er ärgert sich: "Sie hat keinen Schaden, der Grund ist schleierhaft. Vielleicht wird sie im Zuge meiner Klage eventuelle Drahtzieher nennen, um sich zu schützen. Man wird sehen." "Noch nie ein Bier getrunken" Er habe lediglich das jedem Bürgermeister zustehende Repräsentationskonto genutzt, betont Koza. "Damit kann ich auf Runden einladen, Brötchen für Sitzungen bestellen, und so weiter." Dass er jedoch alle verrechneten Getränke "zu 100 Prozent alleine konsumiert" habe, wie die Lokalbetreiberin als Zeugin aussagte, weist der Ex-Bürgermeister zurück: "Alleine an den Mengen in den Rechnungen kann ein Kind erkennen, dass dies wohl unmöglich ist. Abgesehen davon, hat mich noch nie ein Mensch ein Bier trinken gesehen."

Auch in einem weiteren Verfahren war Koza siegreich. Von Listenchef Peter Meisinger (V2000) war er wegen verbaler Attacken in sozialen Medien geklagt worden, Meisinger hatte mit seiner Klage aber vor Gericht keinen Erfolg. "Natürlich muss man als Politiker einiges aushalten, aber ich bin wegen seiner Angriffe auf offener Straße beschimpft worden. Da ist dann eine Grenze überschritten", zeigt sich Meisinger enttäuscht. "Werde sicher nicht mehr antreten" Dass er angesichts dieser jüngsten Entwicklungen nun überlege, bei der außertourlichen Gemeinderatswahl im Herbst erneut als Bürgermeister zu kandidieren, dementiert Hannes Koza auf Nachfrage jedoch: "Nein. Ich werde sicher nicht mehr antreten." Auch eine Kandidatur seiner Ehefrau, über die im Ort seit Längerem spekuliert wird, bestreitet er: "Das Thema Politik ist für die Familie Koza erledigt." Zu seinen weiteren beruflichen Plänen will er sich derzeit allerdings nicht äußern.

Der neuerliche Urnengang - nach der Wahl im Jahr 2024 - in Vösendorf wurde notwendig, weil die Oppositionsparteien im Gemeinderat nach dem Rücktritt Kozas ihre Mandate geschlossen zurück gelegt haben. Bürgermeisterin Birgit Petross wird ihre ÖVP-nahe Liste nun als Spitzenkandidatin in die Wahl am 21. September führen. Eine zusätzliche ÖVP-Ortsgruppe kandidiert – entgegen ebenfalls im Ort kursierenden Gerüchten – aber nicht, wie man auch seitens der ÖVP-Landespartei bestätigt. Neos kandidieren Sehr wohl neu auf dem Wahlzettel zu finden sein wird am 21. September in Vösendorf allerdings eine Neos-Liste. Man wolle „zeigen, dass man mit sauberer Politik und Anstand viel bewegen kann“, sagt Spitzenkandidat Karim Pfeil.

© Neos Neos Vösendorf: Karim Pfeil und Wolfgang Silhan.