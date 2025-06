Drohschreiben: Mittelschule Guntramsdorf wurde von Polizei geräumt

Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber dem KURIER bestätigt, ist in der Nacht auf Montag per Email eine schriftliche Drohung über eine bevor stehende Gewalttat an der Mittelschule eingelangt.

Sammelplatz eingerichtet

Die Nachricht wurde Montagfrüh entdeckt, worauf die NÖ Bildungsdirektion sofort die Polizei eingeschalten hat. "Es läuft ein Polizeieinsatz. Die Schule wurde geräumt und die Kinder und Lehrkräfte am Sportplatz gesammelt", so Baumschlager. Die Eltern wurden über die Lage bereits informiert. Schüler, die nicht abgeholt werden können, sollen im nahen BORG in Guntramsdorf inzwischen untergebracht werden.