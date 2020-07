Verfahren eingestellt, aber Amt ist weg

"Ich halte fest, dass wegen dieser Anzeige und den Ermittlungen, die auch der Presse zugespielt wurden, eine große Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst wurde und den Angezeigten erheblicher Schaden entstanden ist", ließ Schlöglhofer in einer öffentlichen Erklärung wissen. Die erhobenen Anschuldigungen hätten sich als haltlos erwiesen. Er hoffe, dass nun das Vertrauen zu den Verantwortlichen und der Gemeindeverwaltung wieder gefestigt ist, so der Ortschef weiter. Die Gemeinde wird rechtliche Schritte gegen den Anzeiger prüfen.