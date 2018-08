Geschätzt und gehasst: Hagelflieger

Die 15 Piloten des Vereins sind mit ihren drei Maschinen bereits bei 69 Flügen an 20 Tagen – überdurchschnittlich oft – im Einsatz gewesen. Im Vergleich dazu gab es 2009 mit 93 die meisten Flüge an 35 Einsatztagen. Die Piloten verbrennen mit speziellen, an den Flugzeugen angebrachten Generatoren Silberjodid-Aceton. Der Effekt: Weil Eiskörner sich um Staubmoleküle bilden, erhöhen die eingebrachten Kristalle ihre Zahl so stark, dass die Hagelkörner viel kleiner bleiben, als das ohne die Beimpfung der Fall wäre. So schmelzen die Hagelkörner laut Verein, ehe sie den Boden erreichen.

Den beträchtlichen Aufwand finanzieren Landwirte, Gärtnereibetriebe und Autohäuser mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Kündigen der Wetterdienst des Flughafens Schwechat und das eigene Radar Unwetter an, dann warten Piloten direkt am Flugplatz Gneixendorf, um schnell starten zu können.

Was die meisten Kritiker nicht wissen: Die Hagelflieger bekommen ihre jährliche Einsatzgenehmigung vom Land nur wegen eines Gutachtens, wonach man keine Auswirkungen auf den Niederschlag sieht. Dazu werden regelmäßig die GPS-Daten der Einsatzflüge und die Niederschlagskarten verglichen. Die Untersuchungen belegen, „dass in den untersuchten Niederschlagsdaten kein kausaler Zusammenhang zwischen den getroffenen Hagelabwehreinsätzen und den registrierten Niederschlagsmengen festgestellt werden konnte“, sagt Rainer Kaltenberger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

„Könnten wir das Wetter wirklich beeinflussen, könnten wir uns mit dem Geld, das man uns für das Wissen zahlt, ein schönes Leben machen“, witzelt einer der Hagelpiloten.