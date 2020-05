Verbund will bei Hochwasser neue Regelung für Kraftwerke

Das enorme Donau-Hochwasser des Vorjahrs hat nicht nur juristische Folgen – der KURIER berichtete über eine Klage wegen des vielen Schlamms in der Kritzendorfer Strombad-Siedlung und über Entschädigungszusagen des Verbund-Konzerns an Betroffene im Eferdinger Becken – sondern soll sich auch in den Rahmenbedingungen für künftige Hochwasser-Ereignisse niederschlagen.

Die Verbund-Tochter Austrian Hydro-Power ( AHP) hat beim Umweltministerium Änderungen für die Wehrbetriebsordnungen ihrer Donaukraftwerke in Wien, Nieder- und Oberösterreich beantragt.