Terminkollision: Wenn der Hl.Valentin den Fasttag crasht

Ein knisternder Valentinstag steht in der Mostviertelstadt in jedem Fall an. In den Restaurants und Gasthöfen der Stadt werden delikate Valentinsmenüs bei Kerzenschein und romantischer Musik serviert. Als Höhepunkt des Tages erklingen im neuen Veranstaltungszentrum „Valentinum“ die Gläser, wenn Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr zum Empfang bittet. Der leckere Imbiss wird auch dort nicht fehlen, wenn die Stadtchefin heuer vor allem verdienten Ehrenamtliche aus der Jugendvereinsarbeit dankt.

Faschingspredigt

Ganz anders das Geschehen in den beiden Pfarrkirchen der Stadt in St. Valentin und in Langenhart. Dort werden Messen gefeiert und das Aschenkreuz gespendet. Pfarrer Rupert Grill ist ob der diesjährigen Konstellation nicht ganz glücklich, ist aber weit davon entfernt, polternd auf die Kanzel zu steigen.

„Ich habe natürlich schon gesehen, was gastronomisch angeboten wird. Ich sehe das auch als Spiegel einer nachchristlichen Gesellschaft. Die gesellschaftliche Breite orientiert sich nicht mehr an den christlichen Fasttagen“, sagt er. Grundsätzlich bleibe jedem Einzelnen vorbehalten, wie er den Tag bestreite. Er persönlich werde am abendlichen Empfang nicht teilnehmen. Gut möglich könnte sein, dass er Gedanken zur Situation „mit der einen oder anderen Spitze“ in seine Faschingspredigt am Faschingssonntag verpackt, kündigt Grill an.

Parade feinster Menüs

In der St. Valentiner Gastronomie sind die Valentintagsmenüs Fixpunkt im Jahresprogramm. Acht Gastronomiebetriebe bieten sie heuer an. Der Großteil, aber nicht alle, kocht am 14. Februar groß auf. Fein säuberlich auf der Homepage der Stadtgemeinde aufgelistet, findet sich eine leckere Parade von feinsten Menüs.