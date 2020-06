Utöya-Park als Mahnmal gegen Terror

Es soll ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und Terrorismus sein. Während in Norwegen dem Attentäter Anders Behring Breivik der Prozess gemacht wird, bekommt Wiener Neustadt einen eigenen Park, der an die Anschläge von Oslo und das Massaker von Utöya mit 77 Toten erinnern soll. Kommendes Monat wird der Utöya-Park neben dem Bahnhofsplatz im Beisein des norwegischen Botschafters feierlich eröffnet.

Die Idee zu dem symbolischen Akt stammt von SPÖ-Bürgermeister Bernhard Müller. Er zeigte sich nach dem Amoklauf vergangenen Juli in Norwegen so betroffen, dass er überlegte, "wie man als Kommune einen Beitrag im Kampf gegen den Terrorismus leisten könne". Die Sache wurde im September im Gemeinderat behandelt. Die SPÖ schlug vor, den bis dato namenlosen Park neben dem Hauptbahnhof in der Kollonitschgasse "Utöya-Park" zu benennen. Politisch wurde außerdem eine Gedenktafel gefordert, auf der die Namensgebung erklärt wird. Das Stadtparlament fällte schlussendlich am 28. September einstimmig den Beschluss dazu.