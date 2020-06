Ursachenforschung nach Explosion

Christian W. (28) liegt mit schweren Verbrennungen auf der Intensivstation des Wiener AKH. Dem Fußballer des ASK Schlöglmühl und aktiven Feuerwehrmann der Freiwilligen-Truppe in Küb ist eine Explosion in der Metallfirma beinahe zum tödlichen Verhängnis geworden. In dem Betrieb ist es Donnerstagnachmittag wie berichtet zu einem verheerenden Großbrand gekommen.

Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, war der 28-Jährige gerade dabei am Schrottplatz der Firma mit einem Winkelschleifer einen Kinderroller zu zerteilen. Dabei haben umher fliegende Funken eine explosionsartige Stichflamme ausgelöst. "Was genau zu der Verpuffung geführt hat, müssen wir noch heraus finden", erklärt ein Ermittler. Sachverständige sind seit Freitag damit beschäftigt. Durch die Stichflamme hatte die Kleidung von Christian W. Feuer gefangen.