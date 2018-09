Unwetter: Fast 1.000 Feuerwehrleute in NÖ im Einsatz

Nach Unwettern sind in Niederösterreich seit Sonntag 90 Feuerwehren mit fast 1.000 Mitgliedern im Einsatz gestanden. Am Montag war der Bezirk Baden stark betroffen, die Aufräumarbeiten dauerten bis am Dienstag in die frühen Morgenstunden. "In Großmugl im Bezirk Korneuburg mussten Schneepflüge eingesetzt werden, um die Schlammmassen zu beseitigen", sagte NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger.

Außerdem wurden Gebäude mit Tausenden Sandsäcken geschützt, Dutzende Großpumpen wurden laut dem Feuerwehrsprecher eingesetzt. Von Sonntag bis am Montag um 22.00 Uhr wurden 300 Notfälle gemeldet. Für Dienstag wurden erneut teils kräftige Regenschauer prognostiziert. "Wir stehen in engem Kontakt mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)", sagte Resperger.