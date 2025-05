Unterstützungspaket des Landes soll "Gemeinden Luft zum Atmen geben"

Es sind die belastenden Umlagekosten für Gesundheit, Bildung und Pflege, die den Kommunen besonders zusetzten. So schmerzt die Gemeindehaushalte vor allem die vom Land für drei Jahre vorgeschriebene Erhöhung der Nökas-Umlage, für Spitäler und Rettungsdienste in der Höhe von jeweils 7,6 Prozent besondern.

"Diese Maßnahmen werden Wirkung zeigen – aber nicht über Nacht. Es wird Jahre dauern, bis diese strukturellen Veränderungen in den Budgets der Gemeinden spürbar werden. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass wir kurzfristig aktiv gegensteuern und unsere Gemeinden mit einem Unterstützungspaket in Höhe von 35 Millionen Euro auch kurzfristig entlasten “, so Schleritzko und Hergovich unisono.

In Anwesenheit der Repräsentanten der Gemeindeverbände Johannes Pressl (ÖVP), Andreas Kollross (SPÖ) und Hannes Böck (FPÖ) wies Schleritzko auf die fatale finanzielle Lage hin. Wurden 2024 in NÖ 327 der 573 Gemeinden mit negativer Finanzspitze, sprich einem Budget in den roten Zahlen, registriert, so erwarte man 2025 bereits rund 440 Gemeinden in dieser Schieflage, kündigte Schleritzko an.