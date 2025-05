Der Gesundheitspakt in NÖ: Von Emotionen und Visionen

50 Experten erarbeiteten ein Grundsatzpapier mit der optimalen Versorgungskette, mögliche Schließungen und Zusammenlegungen von Abteilungen wurden allerdings in einem kleineren Kreis entschieden. Die Spitallandschaft wird jedenfalls an 28 Standorten durchgemischt und neu geordnet. Ein Megaprojekt, das gewaltige Veränderungen und Optimierungen mit sich bringt und das in den Regionen Unsicherheit, Ängste und Emotionen schürt.

Pragmatisch und zielorientiert sei die Zusammenarbeit, politische Bruchlinien wie in der Steiermark, wo ein ähnliches Szenario scheiterte, wurden am Ende hintangestellt. Alle maßgeblichen Interessensvertretungen und Institutionen zeigen sich ebenfalls solidarisch und ziehen zumindest vorerst noch an einem Strang.

Im Internet kursierten Gewaltandrohungen gegen Verantwortliche, vor Ort wurde eine Politikerin sogar angespuckt, in den betroffenen Städten und Gemeinden formieren sich zum Teil kritische Interessensgemeinschaften. Der Standort bestimmt einmal mehr den Standpunkt. Die triste Perspektive, weiter an Wertschöpfung zu verlieren, ist ein vielfach genannter Grund der Skepsis. Vor allem dort, wo Bevölkerungsrückgänge schon jetzt auf der Tagesordnung stehen.

Zu viel Porzellan sei in der Vergangenheit vor allem in den Spitälern zerschlagen worden. Auch das Umfeld gibt Anlass zu Sorgenfalten: eine marode Gesundheitskasse, steigende Medikamentenpreise, überlastete und fehlende Ärzte in den Spitälern und fehlende Kassenärzte am Land, eine zunehmende Spezialisierung der Medizin, ein durch die Inflation beheizter Baukostenindex.

Schon jetzt wendet das Land NÖ mehr als 50 Prozent seines 10 Milliarden Budgets für Gesundheit und Soziales auf. Tendenz steigend. Und VP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, der als Verantwortlicher der Landesgesundheitsagentur doppelt gefordert ist, darf in den kommenden Monaten abseits der Gesundheitspfade weitere Bereiche abklopfen, um den nationalen Forderungen nach Einsparungen gerecht zu werden.

Ärzte fehlen

Über all dem verdunkeln sich die Wolken weiter im angespannten Personalbereich. Der Ruf nach mehr Studienplätzen für Mediziner verhallt jedes Jahr ungehört und aufgrund der Pensionierungswelle sollten in den nächsten fünf Jahren 7.000 der insgesamt 28.000 Arbeitsplätze im Spitals- und Pflegebereich in NÖ nachbesetzt werden. Ein Kraftakt, der viel Fantasie und Visionen voraussetzt. Und: der laut Experten eine längst fällige Reorganisation im Gesundheitsbereich unumgänglich macht.