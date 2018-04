Unkonventionelles Einkaufskonzept: Mitglieder kaufen günstiger

Frisches Gemüse und Obst in Holzkisten, Produkte mit Bio-Siegeln in hölzernen Regalen und in Kredenzen geschlichtet, frisches Brot, Mehlspeisen, Käse und Feinkost an der Theke – auf den ersten Blick ist der kleine Einkaufsladen kredenz.me in Klosterneuburg ein liebevoll geführter Naturkostladen mit sorgfältig ausgewähltem Sortiment. Auf den zweiten Blick stechen die zwei unterschiedlichen Preise unter jedem Produkt ins Auge. Der günstigerer in rot, der andere in schwarz. „Der niedrigere Preis ist für alle, die Mitglieder bei uns sind“, erklärt Geschäftsführerin Dalida Horvat, „es ist nahezu der Selbstkostenpreis, der, zu dem wir die Waren beziehen.“