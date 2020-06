Unkenrufe gegen neues Seebad

Begrüßt werden die Pläne auch von der Gemeinde Zillingdorf, deren Anteil am See parzelliert und verbaut ist. „Wir würden so eine Investition nur begrüßen. Vor allem deswegen, weil sich die hygienischen Bedingungen für die Gäste deutlich verbessern würden“, sagt Zillingdorfs Bürgermeister Harald Hahn (Bürgerliste).

Denn immer wieder gäbe es Anrainerbeschwerden, wonach Gäste des Seebades ihre Notdurft im Wasser verrichten.

Einige Projektgegner scheint es aber dennoch zu geben. Rund um den See wurde eine Unterschriftenliste in Umlauf gebracht. Der anonyme Verfasser führt Argumente gegen das neue Seebad an: Zusätzliche Verkehrsbelastung im Erholungsgebiet, die unnötige Verbauung des idyllischen Seeufers, Verletzung überörtlicher Interessen wie Umweltschutz oder Landschaftsbild.