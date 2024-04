Unglaublich, aber wahr: Ganzer Zaun in Schwechat gestohlen

Das Abfallsammelzentrum des Schwechater Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft (AWS) liegt direkt an der Landesstraße 2004 in Rauchenwarth. Vom durchaus nicht geringen Verkehrsaufkommen dort ließen sich dreiste Diebe am vergangenen Wochenende jedoch nicht abschrecken. Unglaublich aber wahr: in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden rund 80 Meter Zaun des Abfallzentrums gestohlen.

Bitte um Hinweise

Nur die einbetonierten Steher ließen die unbekannten Täter zurück, die Zaunelemente hingegen wurden fachmännisch abmontiert, wie AWS-Geschäftsführer Jürgen Maschl bestätigt. Man habe Anzeige erstattet, bittet außerdem auf Facebook um sachdienliche Hinweise - diese werden auch von der Polizeiinspektion Himberg unter 059133 3226-100 entgegen genommen.