Ungewöhnlicher Ausritt: Pferd stürzte über Kellertreppe

Zu einem außergewöhnlichen Einatz wurde Freitagfrüh die Feuerwehr der Gemeinde Grünbach-Schrattenbach im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen gerufen: Laut Alarmierung sollte ein Pferd in einen Schacht gestürzt sein.

Wie sich wenig später am Einsatzort herausstellte, war das Pferd allerdings nicht in einen Schacht, sondern über die Kellertreppe eines Einfamilienhaus gestürzt und blieb am Boden liegen.

Wie der 31-jährige Wallach überhaupt ins Haus kam, ist unklar. Jedenfalls durchbrach er vorher die Kellertüre.