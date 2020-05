Wenn der Name Ungarn fällt, denkt man vor allem an Budapest, die Puszta und den Plattensee. Und in der Tat sind das die Sehenswürdigkeiten des Landes, die in jedem Fall eine Reise wert sind. Alleine Budapest gilt als eine der schönsten Städte auf unserem Globus. Denn mit ihren historischen Vierteln, eleganten Caféhäusern und direktem Anschluss zur Donau, bietet die Metropole optische und kulturelle Highlights, die neben einem Schuss Nostalgie auch ein reges Nachtleben einschließen. Ebenso eindrucksvoll ist der Plattensee, der auch Balaton genannt wird und mit 596 qkm nicht nur Mitteleuropas größtes Binnengewässer ist, sondern mit bis zu 30 Grad auch noch richtig warm ist. Die herbe Landschaft der Puszta schließlich mit ihren Storchennestern, Höfen, Ziehbrunnen und Gänseherden lässt die Hektik der Moderne völlig still stehen und steht für ein einzigartiges Naturerlebnis.